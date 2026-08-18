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Спорт

Лучшая шахматистка Казахстана одержала вторую победу на супертурнире в США

Шахматы Вторая Победа , фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 09:59 Фото: Instagram/stlchessclub
Прошедшей ночью на женском супертурнире в Сент-Луисе (США) прошли поединки седьмого тура, по итогам которых казахстанка Бибисара Асаубаева белыми фигурами обыграла Ставрулу Цолакиду (Греция), сообщает Zakon.kz.

Для нашей трехкратной чемпионки мира по блицу эта победа стала второй на нынешнем турнире. Ранее был успех над Александрой Костенюк.

Благодаря этой виктории Асаубаева поднялась на второе место в турнирной таблице, набрав 4,5 очка.

А во главе списка лучших по-прежнему стоит китаянка Тань Чжунъи (5,5), которая в минувшем туре черными фигурами одолела Дивью Дешмукх (Индия).

Скорее всего, судьба чемпионства текущих соревнований решится предстоящей ночью, когда в рамках предпоследнего восьмого тура пройдет сражение Тань Чжунъи и Бибисары Асаубаевой.

Закончится данный супертурнир 21 августа, чемпионка получит главный приз в размере 60 000 долларов.

Тем временем успешная игра бразильской звезды Неймара помогает "Сантосу" одержать вторую победу подряд за несколько дней. Сначала форвард двумя передачами отличился в Кубке Судамерикана, а затем его команда добилась крупного успеха в чемпионате Бразилии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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