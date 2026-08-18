Лучшая шахматистка Казахстана одержала вторую победу на супертурнире в США
Для нашей трехкратной чемпионки мира по блицу эта победа стала второй на нынешнем турнире. Ранее был успех над Александрой Костенюк.
Благодаря этой виктории Асаубаева поднялась на второе место в турнирной таблице, набрав 4,5 очка.
А во главе списка лучших по-прежнему стоит китаянка Тань Чжунъи (5,5), которая в минувшем туре черными фигурами одолела Дивью Дешмукх (Индия).
Скорее всего, судьба чемпионства текущих соревнований решится предстоящей ночью, когда в рамках предпоследнего восьмого тура пройдет сражение Тань Чжунъи и Бибисары Асаубаевой.
Закончится данный супертурнир 21 августа, чемпионка получит главный приз в размере 60 000 долларов.
Тем временем успешная игра бразильской звезды Неймара помогает "Сантосу" одержать вторую победу подряд за несколько дней. Сначала форвард двумя передачами отличился в Кубке Судамерикана, а затем его команда добилась крупного успеха в чемпионате Бразилии.