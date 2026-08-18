"Барыс" открыл предсезонную подготовку матчем против "Салавата Юлаева"

17 августа взял старт очередной розыгрыш Кубка Республики Башкортостан по хоккею, где принимают участие четыре коллектива, в числе которых есть и казахстанский "Барыс", сообщает Zakon.kz.

На старте данного турнира наш клуб встретился с одним из грандов КХЛ – "Салаватом Юлаевым". Обладатель Кубка Гагарина 2011 года и хозяин соревнований был сильнее казахстанской дружины со счетом 4:1.

Счет в этом матче открыл форвард хозяев льда Максим Кузнецов. За минуту до ухода на первый перерыв Алихан Омирбеков восстановил равновесие.

Во втором периоде "Салават" снова вырвался вперед и не упустил преимущество до конца игры. Авторами шайб стали Девин Броссо, Сергей Варлов и Максим Кузнецов.

В другом поединке Кубка Башкортостана хабаровский "Амур" разгромил "Ладу" из Тольятти – 5:0.

Следующий матч текущего турнира "Барыс" проведет сегодня с "Амуром".

Между тем накануне в Сети появилось видео несчастного случая с участием звезды "Баварии" – Джамала Мусиалы.