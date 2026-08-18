#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
461.39
534.75
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
461.39
534.75
5.45
Спорт

"Барыс" открыл предсезонную подготовку матчем против "Салавата Юлаева"

Хоккей Поражение СЮ, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 10:58 Фото: hcbarys.kz
17 августа взял старт очередной розыгрыш Кубка Республики Башкортостан по хоккею, где принимают участие четыре коллектива, в числе которых есть и казахстанский "Барыс", сообщает Zakon.kz.

На старте данного турнира наш клуб встретился с одним из грандов КХЛ – "Салаватом Юлаевым". Обладатель Кубка Гагарина 2011 года и хозяин соревнований был сильнее казахстанской дружины со счетом 4:1.

Счет в этом матче открыл форвард хозяев льда Максим Кузнецов. За минуту до ухода на первый перерыв Алихан Омирбеков восстановил равновесие.

Во втором периоде "Салават" снова вырвался вперед и не упустил преимущество до конца игры. Авторами шайб стали Девин Броссо, Сергей Варлов и Максим Кузнецов.

В другом поединке Кубка Башкортостана хабаровский "Амур" разгромил "Ладу" из Тольятти – 5:0.

Следующий матч текущего турнира "Барыс" проведет сегодня с "Амуром".

Между тем накануне в Сети появилось видео несчастного случая с участием звезды "Баварии" – Джамала Мусиалы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
ХК &quot;Барыс&quot;, матч, Салават, победа
21:35, 21 ноября 2025
"Барыс" одержал победу и прервал серию неудач в матче с "Салаватом Юлаевым"
Хоккей Мнение Тренера
10:56, 29 августа 2023
Наставник "Барыса" подвел итоги предсезонной подготовки
Хоккей Матч КХЛ
16:34, 16 января 2024
Пять игроков "Барыса" не выйдут на лед в матче с "Салават Юлаевым"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В Бельгии определили главную угрозу &quot;Кайрата&quot; перед матчем с &quot;Андерлехтом&quot;
12:19, Сегодня
В Бельгии определили главную угрозу "Кайрата" перед матчем с "Андерлехтом"
Роман Старченко и Константин Пушкарёв
11:59, Сегодня
Михаил Кравец объяснил, почему не взял Романа Старченко в тренерский штаб "Барыса"
Устроивший пьяным ДТП Данияр Елеусинов сделал откровенное признание об алкоголе
11:40, Сегодня
Устроивший пьяным ДТП Данияр Елеусинов сделал откровенное признание об алкоголизме
Хоккеисты &quot;Барыса&quot; на Кубке Республики Башкортостан
11:26, Сегодня
Анонс второго матча "Барыса" на первом предсезонном турнире в Уфе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: