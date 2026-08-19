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Спорт

Криштиану Роналду очень ждут в Узбекистане

Пахтакор - Аль-Наср, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 07:00 Фото: Instagram/cristiano
Фанаты португальской суперзвезды из Узбекистана и стран СНГ ждут своего кумира Криштиану Роналду в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

Ажиотаж начался 18 августа после жеребьевка в Куала-Лумпуре, где "Пахтакор" из Узбекистана получил домашний матч против "Аль-Насра".

Криштиану Роналду может приехать в Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 07:00

Фото: Instagram/pakhtakor_fc

Публикация "Пахтакора" об этом в соцсетях мгновенно разошлась среди фанатов 41-летнего Роналдо. Именно с ним связана сейчас главная интрига. Ведь приезд "Аль-Насра" в Ташкент потенциально может привлечь болельщиков не только из разных городов Узбекистана, но и соседних стран.

В комментариях фанаты Роналду обратили внимание, что для Ташкента его возможный приезд не станет первым. В 2009 году португалец уже проводил мастер-класс на стадионе "Джар".

Однако ажиотаж усугубляется тем, что точная дата матча пока не известна, а участие самого Роналду в конкретной встрече заранее гарантировать нельзя. Таким образом "Аль-Наср" Роналду действительно должен сыграть в Ташкенте, однако состав и календарь будут известны позднее.

В этот же день, 18 августа, в первом матче финального раунда Лиги Чемпионов "Левски" из Болагарии встретился с клубом АЕК из Греции.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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