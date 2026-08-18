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Спорт

"Левски" и АЕК сыграли без забитых мячей

Левски - АЕК, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 02:05 Фото: Facebook/levskiofficial
В ночь на 19 августа по казахстанскому времени в первом матче финального раунда Лиги Чемпионов на стадионе в Софии местный "Левски" встретился с клубом АЕК из Греции, сообщает Zakon.kz.

Знакомый казахстанцам не понаслышке "Левски" подошел к противостоянию с АЕКом в отличной форме. В квалификации Лиги чемпионов команда выбила в Туркестане 11 августа алматинский "Кайрат".

Левски – Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 02:05

Фото: Facebook/levskiofficial

Что касается минувшей игры, то команды остались без забитых мячей. Игра завершилась со счетом 0:0. Ответная встреча между ними запланирована на 26 августа.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский "ПСЖ", а финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Недавно в Сети появилось видео несчастного случая с участием звезды "Баварии".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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