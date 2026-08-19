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Спорт

"Кайрат" – "Андерлехт": бельгийцы в ужасе от расстояния до Алматы

Кайрат - Андерлехт, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 05:25 Фото: Zakon.kz
Бельгийцы назвали поездку в город Алматы самым дальним выездом в истории "Андерлехта" в еврокубках, сообщает Zakon.kz.

Как пишет бельгийское издание VoetbalPrimeur, местному клубу предстоит преодолеть расстояние в несколько тысяч километров, а перелет из Брюсселя в Алматы займет более девяти часов.

"Для команды это стало отдельным испытанием еще до выхода на поле", – говорится в публикации.

Журналисты отмечают и психологическую сторону такой поездки:

  • игрокам предстоит провести много часов в дороге;
  • адаптироваться к совершенно другой географии и часовому поясу;
  • практически сразу переключиться на важнейший матч сезона.
"Алматы расположен настолько далеко от Брюсселя, что сама дорога превращается в часть противостояния", – пишут бельгийские журналисты.

Такой маршрут они назвали "настоящим еврокубковым путешествием на край Европы и Азии". При этом бельгийцы понимают, что цена ошибки высока. Ведь после противостояния с "Кайратом" определится, продолжит ли "Андерлехт" борьбу в Лиге Европы. В случае неудачи бельгийцев ждет Лига конференций.

Тем временем футболисты поделились множеством фото из самолета и благополучно приземлились на казахстанской земле.

Часами ранее, обидчик "Кайрата" – болгарский "Левски" не смог забить сопернику в первом матче финального раунда Лиги Чемпионов на своем стадионе.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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