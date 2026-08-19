"Кайрат" – "Андерлехт": бельгийцы в ужасе от расстояния до Алматы
Как пишет бельгийское издание VoetbalPrimeur, местному клубу предстоит преодолеть расстояние в несколько тысяч километров, а перелет из Брюсселя в Алматы займет более девяти часов.
"Для команды это стало отдельным испытанием еще до выхода на поле", – говорится в публикации.
Журналисты отмечают и психологическую сторону такой поездки:
- игрокам предстоит провести много часов в дороге;
- адаптироваться к совершенно другой географии и часовому поясу;
- практически сразу переключиться на важнейший матч сезона.
"Алматы расположен настолько далеко от Брюсселя, что сама дорога превращается в часть противостояния", – пишут бельгийские журналисты.
Такой маршрут они назвали "настоящим еврокубковым путешествием на край Европы и Азии". При этом бельгийцы понимают, что цена ошибки высока. Ведь после противостояния с "Кайратом" определится, продолжит ли "Андерлехт" борьбу в Лиге Европы. В случае неудачи бельгийцев ждет Лига конференций.
Тем временем футболисты поделились множеством фото из самолета и благополучно приземлились на казахстанской земле.
Часами ранее, обидчик "Кайрата" – болгарский "Левски" не смог забить сопернику в первом матче финального раунда Лиги Чемпионов на своем стадионе.