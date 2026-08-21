На матч "Кайрат" – "Андерлехт" в Алматы прилетели 18 фанатов из Бельгии

20 августа на Центральном стадионе в Алматы во время первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы между "Кайратом" и "Андерлехтом" присутствовали только 18 фанатов из Бельгии, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта клуба, в поездке участвовали только два журналиста: Юрген Герил из Het Nieuwsblad и Ив Тайлдеман из La Dernière Heure.

"Поездка в Алматы, безусловно, непростая. Но 18 отважных болельщиков все же совершили это путешествие и поддержали "фиолетово-белых", – говорится в сообщении.

Un immense merci aux 18 supporters mauves qui ont fait le déplacement jusqu’à Almaty. 💜 #KAIAND pic.twitter.com/ANjMx7fRlk — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 20, 2026

В свою очередь игроки "Андерлехта" подарили им свои игровые футболки.

The players decided themselves to give their match-worn shirts to the 18 fans who had travelled with them after the match. 👏



Respect 💜👏 pic.twitter.com/TTgu2nrEd2 — Purple Anderlecht (@Purple_RSCA_) August 20, 2026

Главный тренер "Андерлехта" Витор Бруну рассказал в Алматы, что в ответном матче он отнесется к "Кайрату" с таким же уважением, как и на матче 20 августа.