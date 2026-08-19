Асаубаева сыграла самую важную партию на супертурнире в США
Фото: Instagram/stlchessclub
Минувшей ночью на женском супертурнире в Сент-Луисе (США) завершились игры предпоследнего восьмого тура, в центральном матче которого казахстанка Бибисара Асаубаева черными фигурами противостояла лидеру текущих состязаний – китаянке Тань Чжуньи, сообщает Zakon.kz.
35-летняя представительница Поднебесной не дала шансов лидеру женской сборной Казахстана, переиграв ее в очном поединке.
Благодаря этой победе Чжуньи практически гарантировала себе "серебро" турнира Cairns Cup-2026. В ее активе сейчас 6,5 очка и она единолично лидирует в таблице. Ее может догнать только местная шахматистка Элис Ли (5,5).
Что касается Асаубаевой, то она после неудачи с китаянкой переместилась на третью строчку текущих соревнований (4,5). И перед последним девятым туром все еще сохраняет шансы на призовое место.
А все будет зависеть от матча с Хампи Конеру из Индии предстоящей ночью.
Тем временем накануне ХК "Барыс" сыграл свой второй матч на Кубке Башкортостана.
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