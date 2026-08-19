Казахстанский эксперт оценил перспективы "Кайрата" в КПЛ и еврокубках

Казахстанский футбольный сезон сейчас в самом разгаре, и его ярые фанаты следят за всеми успехами. В первую очередь большой интерес вызывают матчи "народной команды" под названием "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Действующий чемпион страны сейчас разрывается на два фронта: надо успешно выступить не только в КПЛ-2026, но и в еврокубках.

Конечно, у алматинской дружины за последний месяц победы чередовались с поражениями. Игроки и тренерский штаб "Кайрата" получают свою порцию ругани и критики.

Команда на прошлой неделе вылетела из Лиги чемпионов УЕФА, теперь пытается остаться в Лиге Европы, плюс "Ордабасы" хочет забрать титул чемпиона страны.

Об этом и многом другом корреспондент Zakon.kz побеседовал с известным отечественным специалистом Булатом Есмагамбетовым.

– Есть ли разница в игре "Кайрата" с прошлым сенсационным сезоном?

– Конечно, есть отличие, ушли ряд игроков, пришли другие. Тактика меняется и сама структура игры. Видно отсутствие Заруцкого, Сорокина, Арата, Сатпаева. Благодаря этим исполнителям "Кайрат" добился максимальных результатов на всех фронтах, выступая против грандов, наподобие "Реала" и "Арсенала". На мой взгляд, нынешний состав алматинцев пока еще не раскрыт и не сыгран. Ну это футбол, результат зависит от конкретного матча в отдельности, в КПЛ команда показывает себя, а вот в еврокубках немного пока не везет.

– Кажется, даже отношение болельщиков к команде стало немного другим. Это видно и по заполняемости Центрального стадиона, и немалой критике в СМИ.

– Футбол – самая популярная игра в мире. Когда ты на коне, тебя все хвалят и арена полная. Оступился – найдутся и критики. Наш зритель немного избалован, скорее всего, успехами 2025 года, после "Реала" и других грандов, а сейчас уже по-другому рассуждают. Это естественный процесс, похвала и ругань идут рука об руку.

– Что помешало "Кайрату" в этом году сыграть в плей-офф Лиги чемпионов?

– "Левски" – серьезный соперник с лидерами во всех линиях, уровень игроков оказался выше, чем у нас. Болгары заслуженно прошли дальше, больше атаковали и забили, при этом имея еще ряд нереализованных моментов. Контроль мяча в обеих играх был на их стороне, плюс уверенность в итоговой победе позволили клубу из Софии одолеть нашего чемпиона.

– В последние две-три недели очень часто подвергают критике наставника "желто-черных" не только болельщики, но и некоторые журналисты. Согласны ли с этим мнением?

– Рафаэль Уразбахтин в прошлом году признан лучшим тренером КПЛ. Конечно, понимаю претензии общества, все мы любим обсудить наставника, тем более после поражений. Но, с другой стороны, надо понимать, как это сложно главному тренеру угадать с заменами, так как все может поменяться на поле в любую минуту. Это футбол, предугадать все невозможно, из-за этого мы не вправе указывать ему, что и как делать. Как говорится, коней на переправе не меняют, идет сезон, еще не все закончилось. Лига Европы, если не получится там, то далее пробуем Лигу конференций. В конце-то концов есть руководство клуба, которое решает, прав Уразбахтин или нет.

– Текущий сезон для чемпиона страны очень волнительный, так как команда сейчас идет на второй строчке и "Ордабасы" реально хочет отобрать титул у подопечных Уразбахтина.

– На мой взгляд, "Кайрат" сумеет сохранить титул, несмотря на тяжелый путь в еврокубках. На стороне алматинцев опыт и турнирный стаж биться до последнего матча, что они доказывали в предыдущие годы. А "Орда", скорее всего, заберет Кубок Казахстана.

– И напоследок: каковы ваши прогнозы по поводу предстоящего матча против бельгийского "Андерлехта"? Не вижу здесь оптимистов, которые верят в конечный успех нашей народной команды.

– Это крепкий европейский клуб с богатыми традициями и своими титулами, не говоря о рейтинге двух команд и уровне нашего и бельгийского чемпионата. Через "Андерлехт" проходит очень много молодых талантов и уходят затем в составы грандов. Не спорю, бельгийцы являются фаворитами в поединке с "Кайратом". Они создавали ранее проблемы многим топам Европы. Но хочу отметить, что казахстанский коллектив в прошлом году доказывал, что умеет настраиваться на сильных соперников, и это надо показывать в предстоящих двух играх. В футболе бывают сенсации, и этим надо пользоваться, чего желаю нашему клубу.

Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА "Кайрат" – "Андерлехт" пройдет 20 августа на Центральном стадионе, начало – в 20:00, прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале Qazsport.

Между тем накануне российская Премьер-лига пополнилась еще одним представителем казахстанского футбола.