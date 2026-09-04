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Спорт

Знаменитого теннисиста простили и он возвращается в спорт раньше срока

Теннис Возвращение Спортсмена, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 11:26 Фото: Instagram/k1ngkyrg1os
Австралийский теннисист Ник Кирьос оправдан после положительного результата теста на кокаин и в ближайшее время сможет принимать участие в международных турнирах, сообщает Zakon.kz.

По информации ESPN, бывшая 13-я ракетка мира получил разрешение вернуться в спорт после того, как Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) установило, что он употреблял кокаин вне соревнований.

31-летний теннисист и финалист "Уимблдона-2022" сдал положительный тест на кокаин во время участия в турнире ATP 250 на Майорке (Испания) в июне прошлого года и месяц назад был отстранен от соревнований на неопределенный срок.

Теперь ему официально разрешено вернуться в Тур, начиная с 4 сентября. За последние два года он участвовал всего в трех турнирах, чему препятствовали травмы колена и запястья, потребовавшие хирургического вмешательства в обоих случаях.

Здесь надо отметить, что если бы тест был проведен во время соревнований, Кирьосу грозила бы четырехлетняя дисквалификация.

ITIA наложило на него трехмесячную дисквалификацию, которая была сокращена до одного месяца при условии прохождения утвержденной программы реабилитации.

Между тем бразильские правоохранители на днях поймали мошенника, который выдавал себя за известного тренера и выманивал деньги у футболистов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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