20-летняя Сара Бейлик сенсационно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко

Утром 20 августа на крупном женском турнире категории WTA-1000 в американском Цинциннати определились имена всех участниц стадии четвертьфинала, одной из которых сенсационно стала чешская теннисистка Сара Бейлик, сообщает Zakon.kz.

35-я ракетка мира на своем пути сумела обыграть не кого-нибудь, а королеву мирового женского тенниса Арину Соболенко из Беларуси.

Бейлик в поединке 1/8 финала текущих состязаний за 1 час и 57 минут была сильнее своей соперницы со счетом 7:6 (9:7), 6:4.

Благодаря этой победе 20-летняя чешская спортсменка пробилась в четвертьфинал "Мастерса" в Цинциннати, где ее соперницей станет американка Мэдисон Киз.

А в других парах 1/4 финала данных соревнований встретятся:

Кори Гауфф (США) – Марта Костюк (Украина).

Аманда Анисимова (США) – Джессика Пегула (США).

Ига Швентек (Польша) – Елена Рыбакина (Казахстан).

Лидер нашей женской сборной минувшей ночью в рамках четвертого круга американского турнира одолела россиянку Диану Шнайдер.

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