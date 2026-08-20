20-летняя Сара Бейлик сенсационно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко
35-я ракетка мира на своем пути сумела обыграть не кого-нибудь, а королеву мирового женского тенниса Арину Соболенко из Беларуси.
Бейлик в поединке 1/8 финала текущих состязаний за 1 час и 57 минут была сильнее своей соперницы со счетом 7:6 (9:7), 6:4.
Благодаря этой победе 20-летняя чешская спортсменка пробилась в четвертьфинал "Мастерса" в Цинциннати, где ее соперницей станет американка Мэдисон Киз.
А в других парах 1/4 финала данных соревнований встретятся:
- Кори Гауфф (США) – Марта Костюк (Украина).
- Аманда Анисимова (США) – Джессика Пегула (США).
- Ига Швентек (Польша) – Елена Рыбакина (Казахстан).
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