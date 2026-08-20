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Спорт

20-летняя Сара Бейлик сенсационно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко

Теннис Победа Соболенко, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 09:47 Фото: Instagram/cincytennis
Утром 20 августа на крупном женском турнире категории WTA-1000 в американском Цинциннати определились имена всех участниц стадии четвертьфинала, одной из которых сенсационно стала чешская теннисистка Сара Бейлик, сообщает Zakon.kz.

35-я ракетка мира на своем пути сумела обыграть не кого-нибудь, а королеву мирового женского тенниса Арину Соболенко из Беларуси.

Бейлик в поединке 1/8 финала текущих состязаний за 1 час и 57 минут была сильнее своей соперницы со счетом 7:6 (9:7), 6:4.

Благодаря этой победе 20-летняя чешская спортсменка пробилась в четвертьфинал "Мастерса" в Цинциннати, где ее соперницей станет американка Мэдисон Киз.

А в других парах 1/4 финала данных соревнований встретятся:

  • Кори Гауфф (США) – Марта Костюк (Украина).
  • Аманда Анисимова (США) – Джессика Пегула (США).
  • Ига Швентек (Польша) – Елена Рыбакина (Казахстан).

Лидер нашей женской сборной минувшей ночью в рамках четвертого круга американского турнира одолела россиянку Диану Шнайдер.

А сегодня вечером в Алматы ФК "Кайрат" сделает первую попытку прохода в основу Лиги Европы УЕФА. О шансах команды в этом матче и в целом по сезону высказался опытный специалист Булат Есмагамбетов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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