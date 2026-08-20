WTA выдала видео лучших матчей между Рыбакиной и Швентек за последнее время

Предстоящей ночью в американском Цинциннати начнутся матчи стадии четвертьфинала турнира WTA-1000, в одном из которых казахстанка Елена Рыбакина сразится с Игой Швентек (Польша). Они будут выяснять отношения между собой в 14-й раз на уровне WTA-Тура, сообщает Zakon.kz.

Очередная битва двух выдающихся игроков интересует миллионов болельщиков тенниса по всему миру по разным причинам.

Зная об этом, Всемирная женская ассоциация (WTA) сегодня опубликовала подборку лучших сражений между Швентек и Рыбакиной за последние годы.

Если копнуть историю их противостояний, то на данный момент впереди идет Ига Швентек, которая лидирует в личных встречах со счетом 7-6.

Из этих цифр польская теннисистка ведет 5-3 на открытых хардовых кортах и ​​2-0 в финалах (Доха-2024 и Торонто-2026).

В нынешнем сезоне они играли дважды, пока равновесие 1-1. Елена была сильнее на Открытом чемпионате Австралии-2026, а Ига взяла реванш в финале недавнего "Мастерса" на кортах Торонто.

Ближайший их матч начнется 21 августа в 04:00 по казахстанскому времени.