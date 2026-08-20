#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
462.22
536.5
5.43
Спорт

WTA выдала видео лучших матчей между Рыбакиной и Швентек за последнее время

Теннис Видео Матчей, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 16:44 Фото: Instagram/cincytennis
Предстоящей ночью в американском Цинциннати начнутся матчи стадии четвертьфинала турнира WTA-1000, в одном из которых казахстанка Елена Рыбакина сразится с Игой Швентек (Польша). Они будут выяснять отношения между собой в 14-й раз на уровне WTA-Тура, сообщает Zakon.kz.

Очередная битва двух выдающихся игроков интересует миллионов болельщиков тенниса по всему миру по разным причинам.

Зная об этом, Всемирная женская ассоциация (WTA) сегодня опубликовала подборку лучших сражений между Швентек и Рыбакиной за последние годы.

Если копнуть историю их противостояний, то на данный момент впереди идет Ига Швентек, которая лидирует в личных встречах со счетом 7-6.

Из этих цифр польская теннисистка ведет 5-3 на открытых хардовых кортах и ​​2-0 в финалах (Доха-2024 и Торонто-2026).

В нынешнем сезоне они играли дважды, пока равновесие 1-1. Елена была сильнее на Открытом чемпионате Австралии-2026, а Ига взяла реванш в финале недавнего "Мастерса" на кортах Торонто.

Ближайший их матч начнется 21 августа в 04:00 по казахстанскому времени.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Теннисисты, ракетки
07:59, 18 августа 2025
Ига Швёнтек прокомментировала победу над Рыбакиной
Елена Рыбакина повторила достижение Швёнтек
07:50, 15 августа 2025
Рыбакина сравнялась со Швёнтек по некоторым показателям
Елена Рыбакина реалистично настроена на матч с Игой Швёнтек
04:50, 20 апреля 2024
Елена Рыбакина реалистично настроена на матч с Игой Швёнтек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Михаил Кравец на Кубке Республики Башкортостан
17:14, Сегодня
Тренер "Барыса" рассказал, за счёт чего удалось одержать первую победу на турнире в Уфе
Денис Евсеев на турнире в Шымкенте в апреле 2026 года
17:02, Сегодня
Денис Евсеев проиграл во втором круге турнира World Tennis в Германии
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
17:01, Сегодня
Борчихи из Казахстана окончательно лишились шанса на золотую медаль чемпионата мира
Британский эксперт Харши впечатлён трансфером Дастана Сатпаева в &quot;Бёрнли&quot;
16:51, Сегодня
Британский эксперт Харши впечатлён трансфером Дастана Сатпаева в "Бёрнли"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: