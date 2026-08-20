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Спорт

Тренер "Кайрата" высказался после разгромного поражения от "Андерлехта"

Кайрат - Андерлехт, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 02:30 Фото: Zakon.kz
На послематчевой пресс-конференции, 20 августа, главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал разгромное поражение от бельгийского "Андерлехта" в матче Лиги Европы, сообщает Zakon.kz.

Со слов Уразбахтина, его подопечные столкнулись с другим уровнем сопротивления, за что и были наказаны в ходе игры.

Кайрат – Андерлехт, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 02:30

Фото: Zakon.kz

Отрывок видео послематчевой пресс-конференции опубликован на странице клуба в Instagram.

"К сожалению, это другой уровень совершенно, и, допуская такие грубейшие и глупые ошибки, ну, конечно, тебя накажут. То есть, если в чемпионате Казахстана могут через раз тебя наказывать, да? Но здесь, конечно, накажут сразу. Я думаю, сами себе мы привезли голы. Ну, сложно, конечно, против такого соперника играть в меньшинстве. Ну, что-то пытались мы там, но, к сожалению, там, я думаю, когда мы третий гол получили, я думаю, для нас игра уже закончилась. Поэтому, ну, что есть, то есть", – признался Уразбахтин.
Кайрат – Андерлехт, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 02:30

Фото: Zakon.kz

Ответный матч между командами состоится 27 августа в Брюсселе. Перед этим желто-черные примут павлодарский "Иртыш" в рамках 23-го тура казахстанской Премьер-лиги (КПЛ).

Стоит отметить, что все три гола в матче с бельгийцами были забиты в первом тайме.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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