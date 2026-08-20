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Спорт

"Андерлехт" с уважением примет "Кайрат" в ответном матче

Лига Европы, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 04:04 Фото: Zakon.kz
На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Андерлехта" Витор Бруну отметил, что в ответном матче он отнесется к "Кайрату" с таким же уважением, как и на матче 20 августа, сообщает Zakon.kz.

В Алматы португальский специалист осторожно отметил, что даже разница в три гола, которой "Андерлехт" будет владеть в домашнем матче, не гарантирует выхода в основной этап. Для убедительности он напомнил недавний пример датского "Орхуса", который проиграл первый матч квалификации Лиги чемпионов польскому "Леху" со счетом 1:4 дома, но все равно сумел пройти дальше.

"Если бы я был тренером "Кайрата", то точно знал бы, как мотивировать своих игроков. И если бы мои футболисты оказались на месте игроков "Кайрата", они тоже отдали бы все силы, чтобы переломить ход событий. В ответном матче я буду относиться к "Кайрату" с таким же уважением, как и сегодня", – сказал Бруну на пресс-конференции.

Витор Бруну не стал скрывать, что его команда подготовилась и заранее изучила "Кайрат". При этом у команды не было много времени для подготовки. Процесс усложняли также дальний перелет и логистика.

"Однако мы знали, как играть, чтобы максимально нанести урон хозяевам. Выходя на второй тайм я сказал продолжать игру, потому что противостояние еще не закончено. Через неделю в Брюсселе мы будем играть также", – сказал гость.
Кайрат – Андерлехт, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 04:04

Фото: X/rscanderlecht

Он также отметил, что счет – это то, как человек относится к игре.

"Все хвалят, когда побеждаешь и критикуют при поражениях. "Кайрату" нельзя опускать голову. У тренера команды есть компетенция, чтобы давать результат", – подчеркнул главный тренер "Андерлехта".
Лига Европы, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 04:04

Фото: Zakon.kz

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин также прокомментировал разгромное поражение от бельгийского "Андерлехта" в матче Лиги Европы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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