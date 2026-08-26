"Кайрат" прилетел на ответный матч Лиги Европы против "Андерлехта"
Фото: Instagram/f.c.kairat
Алматинский "Кайрат" прибыл в столицу Бельгии – Брюссель, где отыграет ответную встречу раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против местного "Андерлехта", сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, матч состоится 27 августа в 23:30 по казахстанскому времени.
Чемпион Казахстана попытается исправить положение после крупной домашней неудачи.
Победитель этой пары получит путевку в общий этап Лиги Европы, а уступившая команда автоматически отправится в основной раунд Лиги конференций.
В первом матче, который прошел 20 августа в Алматы, "Андерлехт" одержал победу со счетом 3:0.
Бельгийский клуб забил все три мяча в первом тайме, а положение "Кайрата" осложнилось из-за удаления защитника Александра Широбокова на 38-й минуте встречи.
Ранее сообщалось о том, что "Кайрат" внес изменения в расписание трех ближайших матчей в КПЛ-2026.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript