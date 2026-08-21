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Спорт

Казахстанец Габит Расулхан стал чемпионом мира по дзюдо среди кадетов

Дзюдо Чемпион Мира, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 10:21 Фото: telegram/olympickz
Молодой казахстанский дзюдоист Габит Расулхан признан победителем мирового первенства среди кадетов, который проходит в Гуаякиле (Эквадор), сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 60 кг в финальной схватке наш спортсмен одержал победу над представителем Канады Романом Семирозумом.

На пути к решающей встрече казахстанец также оказался сильнее дзюдоистов из Алжира, Турции, Украины и Японии.

Кроме того, серебряные медали в копилку сборной Казахстана принесли Адильжан Нурбекен (-50 кг) и Адия Жанахмет (-40 кг).

Бронзовыми призерами стали Бекарыс Кудайберген (-50 кг) и Ахмет Баубек (-60 кг).

Таким образом, уже по итогам первого соревновательного дня казахстанская дружина завоевала одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали, что позволило возглавить общий медальный зачет.

В чемпионате мира, который продлится до 23 августа, принимают участие 457 молодых дзюдоистов из 59 стран.

А накануне опубликован актуальный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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