Роналдиньо прибыл в Италию для возобновления карьеры в местном чемпионате

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо прилетел в Италию, чтобы защищать честь клуба "Равенна", который выступает в Серии С, сообщает Zakon.kz.

Накануне вечером "желто-красные" в присутствии многочисленных тифози провели презентацию своего 46-летнего знаменитого новичка.

Роналдиньо завершил свою профессиональную карьеру в 2015 году. И вот спустя 11 лет бразилец хочет снова испытать силу и форму.

Такой шанс будет дан 24 августа, когда его "Равенна" сыграет на выезде с "Реджанной" в первом туре Серии С.

"Он сыграет матч в надежде забить последний гол в своей карьере". Владелец "Равенны" Иньяцио Чиприани

Роналдиньо cчитается одним из величайших футболистов всех времен, который завоевал две награды "Лучший игрок года" и "Золотой мяч" FIFA. Он – единственный футболист, выигравший чемпионат мира, Кубок Америки, Кубок конфедераций, Лигу чемпионов, Кубок Либертадорес и "Золотой мяч".

Он славился своими способностями к дриблингу, точностью штрафных ударов, использованием трюков, финтов, передач без обводки и ударов, а также умением забивать мячи и создавать голевые моменты.

Стал известен под прозвищем O Bruxo – "Колдун".

Роналдиньо начал карьеру в бразильском "Гремио" в 1998 году. В возрасте 20 лет перешел в ПСЖ, а затем в "Барселону" и "Милан".

В 2011 году вернулся на Родину, где и повесил бутсы на гвоздь, сыграв последний матч за "Флуминенсе".

Новость о том, что "Король" подписал контракт с "Равенной", была объявлена еще во время ЧМ-2026.