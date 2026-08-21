Роналдиньо прибыл в Италию для возобновления карьеры в местном чемпионате
Накануне вечером "желто-красные" в присутствии многочисленных тифози провели презентацию своего 46-летнего знаменитого новичка.
Роналдиньо завершил свою профессиональную карьеру в 2015 году. И вот спустя 11 лет бразилец хочет снова испытать силу и форму.
Такой шанс будет дан 24 августа, когда его "Равенна" сыграет на выезде с "Реджанной" в первом туре Серии С.
"Он сыграет матч в надежде забить последний гол в своей карьере". Владелец "Равенны" Иньяцио Чиприани
Роналдиньо cчитается одним из величайших футболистов всех времен, который завоевал две награды "Лучший игрок года" и "Золотой мяч" FIFA. Он – единственный футболист, выигравший чемпионат мира, Кубок Америки, Кубок конфедераций, Лигу чемпионов, Кубок Либертадорес и "Золотой мяч".
Он славился своими способностями к дриблингу, точностью штрафных ударов, использованием трюков, финтов, передач без обводки и ударов, а также умением забивать мячи и создавать голевые моменты.
Стал известен под прозвищем O Bruxo – "Колдун".
Роналдиньо начал карьеру в бразильском "Гремио" в 1998 году. В возрасте 20 лет перешел в ПСЖ, а затем в "Барселону" и "Милан".
В 2011 году вернулся на Родину, где и повесил бутсы на гвоздь, сыграв последний матч за "Флуминенсе".
Новость о том, что "Король" подписал контракт с "Равенной", была объявлена еще во время ЧМ-2026.