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Спорт

18-летний Дамир Жалгасбай совершил рекордный прыжок в мировом рейтинге

Теннис Взлет Рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 10:23 Фото: Instagram/ktf.kz
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) накануне обновила свой рейтинг, где ощутимый взлет проделал молодой казахстанский теннисист Дамир Жалгасбай, сообщает Zakon.kz.

Талантливый алматинец сумел прыгнуть на 408 позиций вверх и сейчас стоит на 1 119-й строчке мужского рейтинга ATP.

Если брать в расчет, что у Жалгасбая месяц назад вовсе не было никаких очков, то это, несомненно, отличный показатель для казахстанца на старте его профессиональной карьеры.

Данный скачок стал возможен после прекрасного выступления нашего теннисиста на серии турниров из категории World Tennis Tour в Астане.

Не имея рейтинговых баллов, Дамир на трех международных соревнованиях подряд продемонстрировал высокий уровень против опытных соперников, обыгрывая их и добираясь до финалов, – как в одиночке, так и в парном разряде.

Мощные подачи и стабильные удары со всех позиций отличают нынешний стиль игры 18-летнего казахстанца от всех его сверстников.

Возможно, мы сможем увидеть нашего таланта уже в ближайшие дни на стартующем Открытом чемпионате США-2026 в юниорской сетке, но пока там не объявлен список участников.

А на этой неделе чемпион РК по футболу "Кайрат" начнет гонку за "Ордабасы" в КПЛ-2026. Алматинцы ради этого внесли коррективы в свое расписание.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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