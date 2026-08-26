"Кайрат" прилетел в Европу на ответный матч Лиги Европы против "Андерлехта"

Алматинский "Кайрат" прибыл в столицу Бельгии – Брюссель, где отыграет ответную встречу раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против местного "Андерлехта", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, матч состоится 27 августа в 23:30 по казахстанскому времени.

Чемпион Казахстана попытается исправить положение после крупной домашней неудачи.

Победитель этой пары получит путевку в общий этап Лиги Европы, а уступившая команда автоматически отправится в основной раунд Лиги конференций.

В первом матче, который прошел 20 августа в Алматы, "Андерлехт" одержал победу со счетом 3:0.

Бельгийский клуб забил все три мяча в первом тайме, а положение "Кайрата" осложнилось из-за удаления защитника Александра Широбокова на 38-й минуте встречи.

Ранее сообщалось о том, что "Кайрат" внес изменения в расписание трех ближайших матчей в КПЛ-2026.