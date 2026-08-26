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Спорт

Скатов пробился в полуфинал отбора US Open-2026 и ждет битвы с Димитровым

Теннис Полуфинал US Open, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 08:52 Фото: Instagram/skatov_timofey
Третья ракетка Казахстана Тимофей Скатов (№205 ATP) накануне с победы начал свои выступления на квалификационном турнире Открытого чемпионата США по теннису, сообщает Zakon.kz.

Уроженец Петропавловска в 1/4 финала текущих соревнований за полтора часа одолел бельгийца Жиля Арно Байи (№240 ATP) – 6:4, 6:2.

Сегодня вечером нашего теннисиста ждет самый грозный и авторитетный участник этих квалификационных состязаний, экс-третья ракетка мира и самый успешный игрок в истории Болгарии Григор Димитров, которому дали 25-й номер посева.

Их поединок начнется на корте под №17 вторым запуском примерно в 21:30 по казахстанскому времени. Матчи основной сетки Открытого чемпионата США стартуют 30 августа и продлятся до 13 сентября.

Накануне в Нью-Йорке появилась Елена Рыбакина на фоне разговоров о ее травме, но никто не может дать точной информации об участии казахстанки в заключительном Гранд слэме сезона.

Между тем в ночь на 25 августа в Италии завершился стартовый тур Серии А по футболу, где яркую игру продемонстрировала "Рома".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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