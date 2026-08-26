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Спорт

Гроза авторитетов "Буде-Глимт" опять сыграет в основе Лиги чемпионов

Футбол Выход Основа ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 13:55 Фото: Instagram/bodoglimt
Серьезно нашумевший в прошлом сезоне норвежский футбольный клуб "Буде-Глимт" второй год подряд зарабатывает путевку в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Серебряный призер норвежского первенства дважды обыграл нидерландский "Неймеген" (3:1, 3:0) в рамках игр плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, что позволило ему сенсационно войти в список 36-ти лучших команд Европы и второй раз подряд.

В прошлом дебютном сезоне норвежская дружина, переиграв ряд знаменитых команд, сумела добраться до 1/8 финала самого престижного клубного турнира континента, где ее остановили футболисты португальского "Спортинга".

Плюс голкипер "Буде-Глимта" Никита Хайкин тогда установил рекорд по числу сэйвов в одном сезоне – 68.

А накануне финишировали поединки первого тура чемпионата Италии, где уникальным достижением отметились игроки "Ромы".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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