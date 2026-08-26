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Спорт

Назван самый лучший тренер в истории английской Премьер-лиги

Алекс Фергюссон, тренер, футбол, футболисты , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 15:30 Фото: premierleague.com
Как уже давно известно, родоначальниками футбола являются англичане, а их клубный чемпионат считается сильнейшим на планете, сообщает Zakon.kz.

Авторитетное издание BBC накануне опубликовало рейтинг лучших наставников в истории АПЛ, где на первом месте расположился легендарный сэр Алекс Фергюсон ("МЮ"), который 13 раз выиграл чемпионат Англии. За ним идут испанец Хосеп Гвардиола ("Ман Сити") и француз Арсен Венгер ("Арсенал").

В топ-10 данного списка также вошли Жозе Моуринью ("Челси" и "Манчестер Юнайтед"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Клаудио Раньери ("Челси", "Лестер", "Фулхэм" и "Уотфорд"), Кенни Далглиш ("Ливерпуль", "Блэкберн" и "Ньюкасл"), Роберто Манчини ("Манчестер Сити"), Микель Артета ("Арсенал") и Карло Анчелотти ("Челси" и "Эвертон").

За исключением 84-летнего Фергюсона, почти половина из этих тренеров до сих пор трудятся и возглавляют титулованные клубы и сборные мира.

Так, Анчелотти стоит у руля пятикратных чемпионов мира – Бразилии, а Моуринью руководит мадридским "Реалом".

На прошлой неделе португалец дал первую пресс-конференцию в должности главного тренера "сливочных" перед стартом нового сезона в Ла Лиге.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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