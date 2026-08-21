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Спорт

Моуринью дал первую официальную пресс-конференцию во главе "Реала"

Футбол Первая Прессуха, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 17:33 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Всего лишь сутки остались до стартового матча в чемпионате Испании самого титулованного и богатого футбольного клуба планеты – мадридского "Реала", сообщает Zakon.kz.

Королевский коллектив к этому сезону подготовил его новый, но "старый" наставник, португалец Жозе Моуринью, который перед матчем с "Эспаньолом" рассказал о задачах своих подопечных и целях клуба в предстоящих играх.

"Хотим сосредоточиться на результатах, можно вырасти на многих уровнях, расширить структуру и так далее. Нужны большие изменения, но главное – это результаты. У нас три турнира и еще один поменьше. Сезон без трофеев для "Реала" нельзя назвать успешным. Думаю, нужно совершенствоваться каждый день. Нравятся команды, у которых один и тот же тренер два или три года, потому что ты растешь, накапливая информацию и взаимопонимание. Предстоит долгий путь, когда на кону очки, должны выложиться на полную. Каждое выигранное очко приближает нас к цели". Жозе Моуринью

Многих ныне интересуют, как Жозе будет справляться с трио звезд: Килиан Мбаппе – Винисиус Жуниор – Джуд Беллингем, которые являются лидерами не только в клубе, но и в своих сборных.

"Это невероятные игроки, и они хотят играть с лучшими. У них нет несовместимых позиций, у нас будет отличный сезон с ними. Давайте посмотрим, у кого лучшие связи, они уже знают, кто будет играть. У меня нет идеального стартового состава, хочу оставить дверь открытой для конкуренции. Матчей много, каждые три дня. Знаем, как хотим строить игру, прессинговать и компактно строить оборону. Что касается Вини, то вижу, что он хочет победить и знает, чего я хочу. Ему комфортно, как мы готовимся к матчам". Жозе Моуринью

Матч второго тура Ла Лиги против "Эспаньола" пройдет на выезде в ночь на 23 августа.

Днем ранее мы уже анализировали перспективы Моуринью и его команды в предстоящем сезоне.

Также накануне "сливочные" третий год подряд встали во главе рейтинга самых богатых клубов мира.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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