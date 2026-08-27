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Спорт

"Фенербахче" спустя 17 лет возвращается в основную стадию Лиги чемпионов

Футбол Выход Основа ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 12:10 Фото: Instagram/fenerbahce
Минувшей ночью завершились все ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в одном из которых турецкий "Фенербахче" сумел одолеть на выезде французский "Лион" и получил право сыграть на общем этапе самого престижного клубного турнира Европы, сообщает Zakon.kz.

Теперь дружина из Стамбула впервые за 18 лет сыграет с лучшими командами Европы, что последний раз было в сезоне-2008/09.

"Желтые канарейки" заслужили данное право, обыграв в гостях "Лион" со счетом 2:1. Свое преимущество "Фенербахче" реализовал уже в первом тайме, когда отличились Ведат Муричи и Арчи Браун.

Хозяева поля после перерыва сократили отставание, но этого оказалось мало, поэтому они покидают Лигу чемпионов, направляясь в Лигу Европы. Первая игра этих команд, которая прошла в Турции, завершилась ничьей (1:1).

Из других матчей игрового дня греческий АЕК дома разгромил недавнего обидчика "Кайрата", болгарского "Левски", со счетом 4:0 и по сумме двух встреч проходит в общий этап Лиги чемпионов.

Загребское "Динамо" на выезде уступило норвежскому "Викингу" (1:3), в первой игре они разошлись миром – 2:2.

Еще в одном поединке словацкий "Слован" в дополнительное время обыграл "Целе" (Словения) со счетом 2:1 и пробился в общий этап Лиги чемпионов. Неделю назад команды сыграли вничью – 1:1.

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА-2026/27 пройдет 27 августа, начало в 22:00 по казахстанскому времени.

А днем ранее австрийский LASK сотворил нереальный камбэк против "Селтика" и вышел в основу Лиги чемпионов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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