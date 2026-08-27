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Спорт

Возинья не пропустил голы в дебютном и победном матче за "Коло-Коло"

Футбол Дебют Голкипера, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 17:51 Фото: Instagram/colocolooficial
Утром 27 августа футбольный клуб "Коло-Коло" обыграл команду "Унион Эспаньола" в домашнем поединке шестого тура групповой стадии Кубка Чили со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

В этом матче за "Коло-Коло" наконец-то после долгих непонятных промедлений дебютировал 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде – Возинья.

Самый популярный голкипер ЧМ-2026 в своем первом же матче за новый клуб добился успеха: его коллеги победили, а сам он оставил свои ворота в неприкосновенности, сделав один сейв.

Возинья уже почти месяц находится в составе "вечных чемпионов", однако бумажные формальности и личные обстоятельства мешали ему выйти на поле.

Но наконец-то его дебют состоялся, и в нем он сам и его коллеги прекрасно проявили себя.

Выступление Возиньи на недавнем мундиале принесло ему славу как на поле, так и за его пределами. Количество его подписчиков в социальных сетях взлетело вмиг: до турнира их у него было 48 000, а сейчас это число превышает 29 млн.

На ЧМ-2026 вратарь за четыре игры пропустил всего лишь пять голов, а в двух встречах сыграл на ноль. Сборная Кабо-Верде дошла до 1/16 финала, где ее остановила Аргентина.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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