"Барселона" одержала вторую сухую победу подряд и возглавила таблицу Ла Лиги

Минувшей ночью завершились все перенесенные матчи стартового тура испанского футбольного чемпионата, в одном из которых каталонская "Барселона" дома переиграла "Атлетик" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Успех "блаугране" на знаменитой арене "Камп Ноу" принесли точные удары в исполнении Рафиньи и Ферминана.

В итоге команда Ханси Флика одержала вторую сухую победу подряд на старте сезона с общим счетом 7:0, ранее на выезде была разгромлена "Эльче" (5:0).

Естественно, эти показатели сразу же вывели "сине-гранатовых" на вершину таблицы Ла Лиги. Каталонский коллектив сейчас набрал шесть очков и опередил своего главного конкурента – "Реал" – только по разнице забитых мячей.

В свою очередь "сливочные" днем ранее также на своем поле разгромили "Сосьедад" благодаря хет-трику своего бомбардира Килиана Мбаппе.