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Спорт

"Сабах" Покатилова сыграет против "Барселоны" и "Арсенала" в Лиге чемпионов

Футбол Итоги Жеребьевки, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 16:21 Фото: Instagram/sabahfc
Азербайджанский футбольный клуб "Сабах", капитаном которого является казахстанский вратарь Стас Покатилов, накануне узнал своих соперников по общему этапу Лиги чемпионов УЕФА-2026/27, сообщает Zakon.kz.

По итогам жеребьевки чемпиону Азербайджана попались очень серьезные оппоненты, двое из которых точно претендуют на лавры победителя предстоящего турнира.

Здесь речь идет о каталонской "Барселоне", с которой "софы" сыграют дома. А вот финалист пришлого сезона Лиги чемпионов УЕФА, лондонский "Арсенал", примет команду Покатилова на своей арене.

Еще три соперника "Сабаха" всегда входили в список грандов мирового футбола: "Боруссия-Д" (дома), "Манчестер Юнайтед" (гостях) и "Наполи" (дома).

Остальные три коллектива точно постараются попортить нервы азербайджанской дружине: "Вильярреал" (гостях), "Славия" (дома) и "Викинг" (гостях).

Свой первый матч общего этапа Лиги чемпионов подопечные Валдаса Дамбраускаса проведут с 8 по 10 сентября, а заключительный состоится 27 января 2027 года.

Восемь лучших команд стартового этапа напрямую выходят в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах плей-офф. Коллективы с 25-го по 36-е место завершают выступления в еврокубках.

Наряду с "Сабахом" историческую путевку в основной раунд Лиги чемпионов также завоевал скромный клуб из Австрии LASK, который сотворил нереальный камбэк против легендарного "Селтика".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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