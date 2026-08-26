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Спорт

Казахстанский голкипер Покатилов сыграет в основной стадии Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Выход ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 10:11 Фото: Instagram/sabahfc
Азербайджанский футбольный клуб "Сабах", капитаном которого является казахстанский голкипер Стас Покатилов, впервые в своей истории пробился в основной турнир Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Данное историческое событие случилось накануне поздно вечером, когда чемпион Азербайджана после неудачи в первой игре на выезде от израильского "Хапоэля" из Беер-Шева (1:2) дома сумел одержать победу со счетом 5:2 в дополнительное время.

Этот успех позволил команде Стаса Покатилова завоевать путевку в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

Одним из героев этой встречи стал хавбек "Сабаха" Теллур Муталлимов, который на 94-й минуте сделал счет 3:2 и перевел поединок в экстра-таймы, где уже Патрик Орфе Мбина и Джой-Ланс Миккельс довели результат до разгромного. Плюс гости остались в меньшинстве, с поля был удален Итай Ротман.

Другой звездой прошедшего поединка стал голкипер казахстанской сборной и капитан "Сабаха" Стас Покатилов.

"Эмоции зашкаливают, у меня просто нет слов, пока не верю, что моя и наша общая мечта сбылась. Сейчас в раздевалке творится настоящий хаос, думаю, этот хаос еще продолжится. Соберемся вместе и обязательно отметим эту победу. Будем готовиться и ждать жеребьевку. Наша сказка продолжается".Стас Покатилов

ФК "Сабах" был основан всего лишь девять лет назад. Он никогда не играл в основных турнирах еврокубков, трижды добираясь до третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

"Совы" один раз выиграли чемпионат Азербайджана (2025/26) и дважды Кубок страны (2024/25, 2025/26).

А на днях на одном из аукционов в США за огромную сумму был продан знаменитый мяч "рука Бога" Марадоны.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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