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Спорт

Олимпийский чемпион из Аргентины стал новым тренером Месси и его клуба

Футбол Наставник Месси, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 15:15 Фото: Instagram/kilygonzalezdt
Американский футбольный клуб "Интер Майами" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал аргентинский специалист Кристиан Альберто "Кили" Гонсалес, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба "цапель", 52-летний олимпийский чемпион официально начнет свою деятельность после получения необходимых разрешительных бумаг на работу в США.

До его прибытия командой пока будет временно руководить Гильермо Ойос.

Гонсалес начал свою тренерскую карьеру шесть лет назад у себя на Родине, с клубом "Росарио Сентраль". Затем руководил "Унионом" и "Платенсе".

"Интер Майами" станет для него первой иностранной командой.

В бытность игроком "Кили" защищал честь известных аргентинских коллективов, а в Европе выступал за "Интер", "Валенсию" и "Сарагосу".

В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах он завоевал "золото" в составе сборной Аргентины.

Это уже третий аргентинский наставник во главе "Интер Майами" после прихода в клуб Лионеля Месси. Ранее команду тренировали Херардо Мартино (2023-2024) и Хавьер Маскерано (2025-2026).

Сам Месси неделю назад забил свой 922-й карьерный гол после смерти отца.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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