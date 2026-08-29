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Спорт

"Бавария" не пощадила "Штутгарт" в первом туре Бундеслиги

Футбол Разгром Бундеслига, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 08:34 Фото: Instagram/fcbayern
Накануне стартовал немецкий футбольный чемпионат, где лучший клуб страны, "Бавария", дома разгромил "Штутгарт" со счетом 5:1, сообщает Zakon.kz.

Зрители, заполнившие легендарную "Альянц Арену", увидели голы на разный вкус и остались довольны действиями своих любимцев. Мюнхенский коллектив на самом деле показал яркий футбол, где отличились и новички, и старожилы. Счет был открыт на 21-й минуте благодаря усилиям защитника хозяев поля Дайо Упамекано.

В начале второго тайма игрок "Штутгарта" Йоша Вагноман восстановил равновесие. Но этот гол только разозлил чемпиона Бундеслиги и они усилили штурм ворот гостей.

После этого сразу четыре гола влетело в сетку ворот соперника, у "мюнхенцев" отметились Майкл Олисе, Александар Павлович и Луис Диас. Еще один гол "Штутгарт" забил сам себе, автогол записан на имя Вагномана.

В итоге "Бавария", как действующий чемпион Бундеслиги, одержала первую победу в первенстве.

Накануне подопечные Венсана Компани, по версии Суперкомпьютера, были признаны главными фаворитами общего этапа Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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