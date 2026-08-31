Образом жены Месси на US Open 2026 восхитилась супруга Роналду

31 августа супруга знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси – Антонелла Рокуццо – посетила теннисный турнир US Open 2026, который в эти дни проходит на кортах Нью-Йорка, сообщает Zakon.kz.

Свое появление на грандиозном мероприятии аргентинская модель и предприниматель сразу отразила в своих социальных сетях в виде фотографий и видео-снимков, получив за это массу положительных откликов.

38-летняя Антонелла появилась на главной арене US Open в спортивно-повседневном образе – надела свободные белые брюки с белым кроп-топом и темно-серый бомбер.

Среди многочисленных комментариев оказался и комплимент от жены Криштиану Роналду.

"Какая красотка". Джорджина Родригес

Пока жены знаменитых футболистов показывают себя во всей красе, их мужья не перестают удивлять фанатов своим мастерством.

Месси в прошедшие выходные оформил покер в чемпионате МЛС, а его конкурент Роналду в это же время забил победный мяч в саудовской Суперлиге.