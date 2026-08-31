#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+17°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+17°
$
464.77
541.36
5.41
Спорт

Образом жены Месси на US Open 2026 восхитилась супруга Роналду

Теннис Появление US Open, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 17:48 Фото: Instagram/antonela_reccuzzo_
31 августа супруга знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси – Антонелла Рокуццо – посетила теннисный турнир US Open 2026, который в эти дни проходит на кортах Нью-Йорка, сообщает Zakon.kz.

Свое появление на грандиозном мероприятии аргентинская модель и предприниматель сразу отразила в своих социальных сетях в виде фотографий и видео-снимков, получив за это массу положительных откликов.

38-летняя Антонелла появилась на главной арене US Open в спортивно-повседневном образе – надела свободные белые брюки с белым кроп-топом и темно-серый бомбер.

Футбол Появление Жены Месси, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 17:48

Фото: Instagram/antonela_reccuzzo_

Среди многочисленных комментариев оказался и комплимент от жены Криштиану Роналду.

"Какая красотка".Джорджина Родригес

Пока жены знаменитых футболистов показывают себя во всей красе, их мужья не перестают удивлять фанатов своим мастерством.

Месси в прошедшие выходные оформил покер в чемпионате МЛС, а его конкурент Роналду в это же время забил победный мяч в саудовской Суперлиге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Ограбление магазина супруги
10:14, 23 ноября 2023
Грабители украли 8 млн песо у жены Лионеля Месси
Теннис Игра US Open
09:54, 21 августа 2026
"Карлито" возвращается и примет участие в US Open-2026
Футбол Тренировка Игрока
17:58, 05 декабря 2023
Жена Месси показала тренировку мужа в фитнес-зале
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
17:51, Сегодня
Участница Олимпиад из Казахстана Яна Хан примет участие в российском шоу "Титаны"
Данис Куандыкулы
17:48, Сегодня
Двукратный чемпион мира по шахматам из Казахстана Куандыкулы стал международным мастером
Карен Хачанов
17:27, Сегодня
Чемпион Almaty Open 2024 Хачанов оценил своего соперника в первом круге US Open
Геннадий Головкин (в красном) и Гайдарбек Гайдарбеков (в синем) после финала Олимпиады
17:06, Сегодня
"Я его болтал уже": как Геннадий Головкин проиграл россиянину Гайдарбекову финал Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: