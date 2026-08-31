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Спорт

Самый экстремальный казахстанец показал трюки на Медео

Экстрим, трюки, Медео , фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 19:49 Фото: instagram/dias_r11sport
Известный казахстанский экстремал Диас Абдрахманов перевоплотился в популярного персонажа Рок Ли, сообщает Zakon.kz.

Астанчанин показал подписчикам, что гостит в Алматы. Местных он решил удивить креативной внешностью, представ перед ними в образе персонажа из аниме "Наруто" Рок Ли, созданного Масаси Касимото. В зеленом костюме он пробежался по "Лестнице здоровья", сделал крутые сальто на площадке. Однако, как видно на видео, присутствовавшие особо не придали этому значения.

"Зеленый зверь Алма-Аты", – загадочно подписал пост автор.

Пользователи соцсетей оценили видео трюкача, набросав ему "огоньков".

Ранее 30-летний фитнес-тренер Диас Абдрахманов провел совместную тренировку с 87-летним жителем Астаны. В итоге стало ясно: опыт и дисциплина могут дать фору молодости.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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