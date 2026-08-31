#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+21°
$
462.31
536.09
5.34
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+21°
$
462.31
536.09
5.34
Спорт

Самый экстремальный казахстанец показал трюки на Медеу

Экстрим, трюки, Медео , фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 19:49 Фото: instagram/dias_r11sport
Известный казахстанский экстремал Диас Абдрахманов перевоплотился в популярного персонажа Рока Ли, сообщает Zakon.kz.

Астанчанин показал подписчикам, что гостит в Алматы. Местных он решил удивить креативной внешностью, представ перед ними в образе персонажа из аниме "Наруто" Рока Ли, созданного Масаси Касимото. В зеленом костюме он пробежался по "Лестнице здоровья", сделал крутые сальто на площадке. Однако, как следует из видео, присутствовавшие особо не придали этому значения.

"Зеленый зверь Алма-Аты", – загадочно подписал пост автор.

Пользователи соцсетей оценили видео трюкача, набросав ему "огоньков".

Ранее 30-летний фитнес-тренер Диас Абдрахманов провел совместную тренировку с 87-летним жителем Астаны. В итоге стало ясно: опыт и дисциплина могут дать фору молодости.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Александр Рогов дал модницам новый совет
00:02, 01 сентября 2026
Стилист назвал самый модный цвет сезона осень-зима 2026
Сакен Кагаров, экстремал
10:38, 22 октября 2025
Казахстанский экстремал напомнил о вирусном спуске с "Медеу", набравшем 40 млн просмотров
Велоспорт
06:46, 03 мая 2024
Спортсмен-экстремал сделал опасный трюк на велосипеде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бен Шелтон на US Open-2026
09:47, Сегодня
Бен Шелтон переиграл Таллона Грикспора в первом круге US Open-2026
Денис Евсеев на турнире категории ATP Challenger в Шымкенте
09:35, Сегодня
Денис Евсеев потерпел разгромное поражение от россиянина в первом круге турнира в Китае
Соболенко на US Open-2026
09:20, Сегодня
Соболенко оценила победный старт на US Open-2026
Майя Джойнт празднует победу над Самсоновой на US Open
09:09, Сегодня
Самсонова проиграла Джойнт на старте US Open, где сегодня начинает Рыбакина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: