Самый экстремальный казахстанец показал трюки на Медеу

Известный казахстанский экстремал Диас Абдрахманов перевоплотился в популярного персонажа Рока Ли, сообщает Zakon.kz.

Астанчанин показал подписчикам, что гостит в Алматы. Местных он решил удивить креативной внешностью, представ перед ними в образе персонажа из аниме "Наруто" Рока Ли, созданного Масаси Касимото. В зеленом костюме он пробежался по "Лестнице здоровья", сделал крутые сальто на площадке. Однако, как следует из видео, присутствовавшие особо не придали этому значения.

"Зеленый зверь Алма-Аты", – загадочно подписал пост автор.

Пользователи соцсетей оценили видео трюкача, набросав ему "огоньков".

Ранее 30-летний фитнес-тренер Диас Абдрахманов провел совместную тренировку с 87-летним жителем Астаны. В итоге стало ясно: опыт и дисциплина могут дать фору молодости.