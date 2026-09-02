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Спорт

Казахстан завоевал два "золота" на VI Всемирных играх кочевников

Игры кочевников Два Золота, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 17:26 Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi
2 сентября на VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане стартовал второй соревновательный день, где сборная Казахстана завоевала две золотые медали в соревнованиях по аударыспақ (эр эңиш), сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МТС РК, в весовой категории до 60 кг Нурталап Керим в финальной схватке одолел местного спортсмена и стал чемпионом соревнований.

А в категории до 70 кг Сайлау Мухамеджан также встретился в финале с представителем Кыргызстана и одержал победу.

Эти награды стали первыми медалями для сборной Казахстана на нынешних Играх.

Аударыспақ – традиционный казахский национальный вид спорта, который требует от участников силы и ловкости, скорости и смелости при борьбе верхом на лошади.

Игры кочевников Бронза Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 17:26

Фото: telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Помимо этого, наша копилка только что пополнилась бронзовой наградой, которую добыл Нурсултан Есимбай, занявший третье место в соревнованиях по мас-рестлингу в весовой категории до 90 кг.

Официальная церемония открытия этих масштабных Игр прошла 31 августа, где принял участие глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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