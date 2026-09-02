Казахстан завоевал два "золота" на VI Всемирных играх кочевников
Как передает пресс-служба МТС РК, в весовой категории до 60 кг Нурталап Керим в финальной схватке одолел местного спортсмена и стал чемпионом соревнований.
А в категории до 70 кг Сайлау Мухамеджан также встретился в финале с представителем Кыргызстана и одержал победу.
Эти награды стали первыми медалями для сборной Казахстана на нынешних Играх.
Аударыспақ – традиционный казахский национальный вид спорта, который требует от участников силы и ловкости, скорости и смелости при борьбе верхом на лошади.
Помимо этого, наша копилка только что пополнилась бронзовой наградой, которую добыл Нурсултан Есимбай, занявший третье место в соревнованиях по мас-рестлингу в весовой категории до 90 кг.
Официальная церемония открытия этих масштабных Игр прошла 31 августа, где принял участие глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев.