Казахстан завоевал два "золота" на VI Всемирных играх кочевников

2 сентября на VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане стартовал второй соревновательный день, где сборная Казахстана завоевала две золотые медали в соревнованиях по аударыспақ (эр эңиш), сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МТС РК, в весовой категории до 60 кг Нурталап Керим в финальной схватке одолел местного спортсмена и стал чемпионом соревнований.

А в категории до 70 кг Сайлау Мухамеджан также встретился в финале с представителем Кыргызстана и одержал победу.

Эти награды стали первыми медалями для сборной Казахстана на нынешних Играх.

Аударыспақ – традиционный казахский национальный вид спорта, который требует от участников силы и ловкости, скорости и смелости при борьбе верхом на лошади.

Помимо этого, наша копилка только что пополнилась бронзовой наградой, которую добыл Нурсултан Есимбай, занявший третье место в соревнованиях по мас-рестлингу в весовой категории до 90 кг.

Официальная церемония открытия этих масштабных Игр прошла 31 августа, где принял участие глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев.