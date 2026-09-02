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Спорт

"Кайрат" анонсировал четыре важных матча в чемпионской гонке КПЛ-2026

Футбол Расписание 4 Игр, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 18:00 Фото: Instagram/f.c.kairat
Действующего чемпиона Казахстана по футболу – "Кайрат" – ныне ждет очень плотный график игр в Премьер-лиге. Алматинская команда с целью защиты титула в течение 12-ти дней проведет сразу четыре поединка в разных частях нашей страны, сообщает Zakon.kz.

И все эти четыре встречи предстоят не со слабыми соперниками, у которых тоже есть свои задачи и просто так они не собираются отдавать очки алматинскому коллективу.

Свою погоню за "Ордабасы" в турнирной таблице команда Рафаэля Уразбахтина начнет 5 сентября в Актау против "Каспия".

Затем "желто-черные" сыграют два матча на Центральном стадионе – с "Женисом" (9 сентября) и "Тобылом" (13 сентября).

А 17 сентября "Кайрат" на выезде сыграет с одним из конкурентов на медали сезона – "Астаной".

Во всех этих четырех играх будет борьба за золотые медали, и алматинские футболисты просят поддержку у своих верных фанатов.

Тем временем на днях финалист Кубка Казахстана-2026 "Кайсар" остался без своего наставника.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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