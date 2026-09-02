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Спорт

Четырехкратный олимпиец Абзал Ажгалиев завершил карьеру

Титулованный шорт-трекист Абзал Ажгалиев объявил о завершении карьеры, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 22:29 Фото: olympic.kz
Один из лидеров сборной Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры, сообщает Zakon.kz.

О своем решении 32-летний спортсмен заявил в социальных сетях. Ажгалиев отметил, что провел в шорт-треке 24 года, а с 2009 года представлял Казахстан в составе национальной сборной.

За карьеру он стал многократным чемпионом страны, выиграл этап Кубка мира на дистанции 500 м и стал первым казахстанцем, завоевавшим золото этапа Кубка мира. Также спортсмен неоднократно становился призером международных соревнований и Азиатских игр. В 2025 году он выиграл золото Азиады в мужской эстафете.

Ажгалиев выступил на четырех Олимпиадах. В Сочи в 2014 году он занял пятое место, в Пхёнчхане в 2018-м стал шестым, а на Играх в Пекине в 2022 году финишировал четвертым на дистанции 500 м. На Олимпиаде-2026 в Италии спортсмен дошел до четвертьфинала.

Дважды Ажгалиев был знаменосцем сборной Казахстана на церемонии открытия Олимпийских игр – в 2018 и 2022 годах.

После завершения карьеры спортсмен намерен продолжить работу в казахстанском спорте. Он планирует передавать свой опыт молодым шорт-трекистам и помогать развитию национальной сборной.

"Моя миссия в спорте не завершена. Просто теперь она продолжится на новом уровне", – написал Ажгалиев.

Ранее сообщалось, что три велогонщицы представят Казахстан на Азиаде-2026 по шоссейному велоспорту в Японии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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