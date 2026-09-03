Во Франции 18-летний преступник планировал похищение Килиана Мбаппе

Правоохранительные органы Франции предотвратили попытку похищения форварда "Реала" и сборной Франции Килиана Мбаппе, который значился в списке будущих жертв одной бандитской группировки, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Le Parisien, некоторое время назад французская полиция арестовала 18-летнего парня за нападение на часового мастера, и при расследовании этого дела раскрылись некоторые подробности других готовящихся преступлений.

Задержанный оказался членом банды, которая планировала похищение знаменитостей, и среди потенциальных жертв оказался нападающий "Реала".

Некий Клеман был заключен под стражу и помещен в одиночную камеру, в то время как его предполагаемый сообщник освобожден под надзор суда.

"Этот молодой человек уже находился в тюрьме за тяжкие преступления, а теперь он замешан в новом деле, касающемся известного рэпера и футболиста. Только одиночное заключение может заставить его понять происходящее, учитывая, что он ведет неорганизованную и криминальную жизнь". Заявление прокуратуры города Версаль

Что касается самого футболиста, то лидер "сливочных" ныне спокойно выступает в Ла Лиге, и в трех матчах нового сезона забил уже четыре гола.

Стоимость форварда на трансферном рынке оценивается в 200 млн евро.