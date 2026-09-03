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Спорт

АПЛ затратила рекордные четыре миллиарда евро на трансферы игроков

Футбол Рекорд Трансферы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 16:20 Фото: Instagram/manCity
Английская Премьер-лига в очередной раз и с большим отрывом ушла от всех, затратив максимум средств на трансферном рынке – 4,12 млрд евро, что является рекордной суммой в истории мирового футбола, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Marca, в прошлом году английские клубы инвестировали в футболистов 3,61 млрд евро и за 12 месяцев эта сумма возросла на 510 млн евро.

Премьер-лига потратила больше, чем Серия А, Ла Лига, Бундеслига и Лига 1 вместе взятые – 4,12 млрд евро против 3,314 млрд евро у остальных четырех ведущих лиг Европы.

Трансферы на сотни миллионов фунтов уже не в новинку, в Англии это обычное явление.

Особенно это касается внутреннего рынка. АПЛ платит очень много, а если речь идет об игроке из конкурирующего клуба, то и еще больше.

Для сравнения: Энцо Фернандес (145 млн, переход из "Челси" в "Ман Сити"), Морган Роджерс (138 млн, из "Астон Виллы" в "Челси"), Эллиот Андерсон (135 млн, из "Ноттингем Форест" в "Ман Сити"), Сандро Тонали (108 млн, из "Ньюкасла" в "Тоттенхэм") или Матеус Фернандеш (99 млн, из "Вест Хэма" в "Тоттенхэм").

Больше всего было потрачено средств – более 200 млн евро – в последний день трансферного окна, когда "горожанами" были куплены Энцо Фернандес и Ндиайе.

Кстати, ФК "Ипсвич" – яркий пример того, что "новички" также оказывают сильное влияние на АПЛ. Они потратились на 220 млн, "Ковентри" – 148 млн, а "Халл Сити", совершивший 15 приобретений, затратил 175 млн.

"Челси" перед продажей Энцо подписал 18-летнего талантливого защитника сборной Италии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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