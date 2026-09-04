Всемирные игры кочевников: итоги третьего дня

По итогам третьего соревновательного дня сборная Казахстана завоевала 12 золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей, сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях по аударыспақ (эр эңиш) в весовой категории до 100 кг чемпион мира и двукратный победитель Игр Сырым Избасаров с явным преимуществом одолел своего давнего соперника из Кыргызстана и в третий раз поднялся на высшую ступень пьедестала. В категории до 90 кг Дарын Откелбай уверенно победил всех соперников и завоевал золотую медаль. В супертяжелом весе Нуржан Еркинулы стал бронзовым призером. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.

В составе сборной Казахстана в соревнованиях по кусбегилик (куш салуу, далба, буркут) выступили девять спортсменов, четверо из которых поднялись на пьедестал. В состязаниях с ястребом Серикболсын Жалгасулы завоевал "золото" с птицей по кличке Жебе. В соревнованиях с беркутом Арман Кошкаров и его Алгыр стали серебряными призерами. В состязаниях с соколом Бакдаулет Бабажан с птицей по кличке Ушкыр выиграл "серебро", а Ерлан Кенжетаев с Акбалыком – "бронзу".

В программу Игр включены 14 видов национальной борьбы кочевых народов. В третий день казахстанские спортсмены выступили в самбо и кыргыз курош. Болат Сапар завоевал "золото" в весовой категории свыше 98 кг. Еркебулан Ныгметов в категории до 79 кг и Жандос Бейсенбаев в категории до 64 кг стали бронзовыми призерами. В кыргыз курош Алмас Жумагали , выступавший в весовой категории свыше 100 кг, в финале уступил представителю Кыргызстана и завоевал серебряную медаль.

Сборная Казахстана вновь стала победителем соревнований по перетягиванию каната.

Национальная сборная по армрестлингу пополнила медальную копилку семью золотыми, четырьмя серебряными и одной бронзовой наградой. Чемпионами стали Нурдаулет Айдархан в категории до 90 кг – на правой и левой руках, Медет Куттымуратов в категории свыше 90 кг – на правой и левой руках, Данил Устинов в категории до 80 кг – на левой руке, а также Малена Сыдыкжан в категории свыше 65 кг – на правой и левой руках. В каждой дисциплине на правой и левой руках разыгрывается отдельный комплект медалей.

Сегодня, 4 сентября 2026 года, казахстанские спортсмены выступят в 21 виде спорта: кокпар, кок-бору, аламан-байге, кунан-байге, жорга, ушкыр-байге, донен-байге, қазақ күресі, гюлеш, гуштини милли гамарбанди, хапсагай, овари, мангала, тогызкумалак, конный марафон, ордо, жамбы ату, традиционная стрельба из лука, перетягивание каната, стронгмэн и гонки тазы.

При этом в первый день Игр сборная Казахстана соревновалась всего в пяти видах спорта.