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Спорт

Сын легендарного бразильца стал игроком старейшего клуба Италии

Футбол Переход Дженоа , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 15:05 Фото: realmadrid.com, Instagram/genoacfc
Итальянский футбольный клуб "Дженоа" объявил о подписании контракта с сыном экс-нападающего "Реала" и "Милана" – бразильца Робиньо, сообщает Zakon.kz.

"Красные-синие" накануне уже представили общественности новичка команды Робиньо Жуниора. "Дженоа", которая 7 сентября отмечает свое 133-летие с момента создания, пока взял в аренду 18-летнего футболиста.

Робиньо-младшего хотят испытать до конца сезона-2026/27.

Атакующий полузащитник начал свою профессиональную карьеру в прошлом году, надев майку бразильского "Сантоса".

Он сыграл 27 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

На трансферном рынке его стоимость оценивается в 5 млн евро.

За период игры в "Сантосе" Робиньо-младший успел попасть в конфликт с лидером этой команды Неймаром.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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