Утром 4 сентября 2026 года лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в третий круг Открытого чемпионата США и сейчас находится в трех победных шагах от первого места в рейтинге WTA, сообщает Zakon.kz.

Наша теннисистка пока справляется с проблемами насчет состояния здоровья, из-за чего ее участие в турнире в Нью-Йорке было под большим вопросом.

После двух удачных раундов теперь ее завтра ждет настоящее испытание, где она встретится с Юлией Стародубцевой, которой Елена уже проигрывала в свое время.

"Сегодня очень довольна моей подачей, она сильно мне помогла. Джессика тоже играла очень хорошо, особенно во втором сете, когда начала налегать на свои удары. Рада, что смогла завершить матч в свою пользу и горжусь тем, как провела здесь первые два матча. Моя подготовка была совсем неидеальной. Была расстроена, глядя, как другие игроки тренируются и готовятся к турниру, в то время как я занималась восстановлением и была в зале. Невероятно счастлива быть здесь, благодарю всех, кто пришел меня поддержать". Елена Рыбакина

Так что Рыбакиной не будет легко в следующем матче, тем более украинка уже сотворила одну сенсацию, обыграв гречанку Марию Саккари.

Но для второй ракетки мира необходима победа, чтобы сохранить шансы на титул и первое место в рейтинге по итогам турнира.

На данный час казахстанке необходимо выиграть ближайшие три игры, чтобы гарантировать себе статус первой ракетки WTA.

Тем временем АПЛ затратила рекордные четыре миллиарда евро на трансферы игроков.

