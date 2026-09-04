Казахстанские волейболисты остановились в шаге от четвертьфинала чемпионата Азии в Китае

В Шанло (Китай) продолжается чемпионат Азии по пляжному волейболу. Представители Казахстана провели матчи 1/8 финала. В мужских соревнованиях на этой стадии выступили две казахстанские пары, сообщает Zakon.kz.

Дмитрий Яковлев и Абдулмажид Мохаммад встретились с представителями Австралии Томасом Ходжесом и Беном Худом. Казахстанцы уступили со счетом 0:2 (10:21, 11:21).

Сергей Богату и Кирилл Гурин сыграли против катарской пары Шериф Юнус/Ахмед Тиджан. Казахстанский дуэт также не смог пробиться в следующий раунд, уступив 0:2 (12:21, 13:21).

В женском турнире Лаура Кабулбекова и Мерей Кожахмет в 1/8 финала противостояли представительницам Китая Янь Сюй и Ся Синьи. Матч завершился победой китайской пары – 2:0 (21:13, 21:9).

Таким образом, три казахстанские пары не смогли выйти в четвертьфинал чемпионата Азии.

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