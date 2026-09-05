Роналду и Месси могут сыграть вместе в прощальном матче

Аргентинский футболист Карлос Тевес готовит прощальный матч, который может стать одним из самых звездных и исторических событий. Среди потенциальных игроков значатся Криштиану Роналду и Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Goal, Карлос Тевес завершил карьеру пять лет назад в "Бока Хуниорс", но его уход из футбола до сих пор не был должным образом отмечен. Теперь это планируется сделать в декабре 2026 года на стадионе "Ла Бомбонера" в Буэнос-Айресе.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 60 известных футболистов. Тевес хочет собрать друзей и бывших одноклубников. Среди потенциальных гостей называются Месси и Роналду, которые могут оказаться в одной команде. Аргентинец знаком с обоими футболистами.

Вместе с Роналду он выступал за "Манчестер Юнайтед", а с Месси играл в сборной Аргентины.

"Мы сведем их вместе", – заявил Тевес.

Если оба футболиста согласятся, организаторы могут получить уникальную возможность впервые увидеть их в составе одной команды. Месси и Роналду на протяжении почти двух десятилетий были главными соперниками мирового футбола.

Точная дата прощального матча Тевеса пока не утверждена. Среди возможных вариантов называют 12-13 или 19-20 декабря 2026 года.

31 августа 2026 года Лионель Месси официально подтвердил завершение карьеры в сборной Аргентины.