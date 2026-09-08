Бауржан Кази возглавил самый титулованный хоккейный клуб Казахстана

Исторически крупный и самый титулованный хоккейный клуб Казахстана "Торпедо" теперь возглавляет Бауржан Кази, сообщает Zakon.kz.

О назначении проинформировала администрация клуба 7 сентября 2026 года.

Известно, что Кази родился 17 мая 1985 года в Усть-Каменогорске. Имеет многолетний опыт работы в сфере профессионального спорта, спортивного менеджмента и административного управления.

В разные годы занимал руководящие и тренерские должности в волейбольных клубах, работал с командами Национальной лиги, а также принимал участие в организации спортивных и международных процессов. С 2023 года возглавляет ОФ "Профессиональный волейбольный клуб Berel".

Бауржан Кази имеет высшее образование по специальностям "начальная военная подготовка", "юриспруденция" и "финансы", свободно владеет казахским, русским, английским и турецким языками.

Виктор Николаевич Быстрянцев, ранее занимавший должность первого руководителя клуба, продолжит работу в структуре "Торпедо" в качестве заместителя руководителя по спортивному направлению.

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