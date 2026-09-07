"Барыс" разгромил "Сибирь" в первом матче нового сезона КХЛ

Астанинский "Барыс" сегодня, 7 сентября 2026 года, начал новый сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в стартовой встрече казахстанский клуб на домашнем льду принимал новосибирскую "Сибирь".

Матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 7:1.

В составе "Барыса" шайбы забросили Всеволод Логвин, Динмухамед Кайыржан, Джастин Бейли, оформивший дубль, Гарретт Пилон, Семен Симонов и Чейз Приски.

"Для астанинской команды эта игра стала первой в новом сезоне КХЛ. "Сибирь", в свою очередь, уже успела провести один матч. В Казани новосибирцы встретились с "Ак Барсом" и уступили хозяевам в серии буллитов – 3:4", – говорится в сообщении.

Следующий матч "Барыс" проведет 9 сентября на домашней арене против уфимского "Салавата Юлаева". "Сибирь" 10 сентября сыграет дома с хабаровским "Амуром".

Ранее сообщалось, что "Барыс" одержал первую победу на Кубке Башкортостана-2026 по хоккею.