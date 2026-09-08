#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
454.31
528.04
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
454.31
528.04
5.25
Спорт

Итоги юниорского Гран-при в Бангкоке: на каких позициях финишировал Казахстан

фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 18:14 Фото: olympic.kz
В Бангкоке (Таиланд) завершился этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях девушек Казахстан представила Мария Сосновская. По итогам двух программ казахстанка набрала 127,71 балла и заняла 18-е место, сообщает Zakon.kz.

Победу в женском одиночном катании одержала россиянка София Дзепка с результатом 205,73 балла. Второе место заняла японка Сумика Канадзава (202,79), третьей стала Лиа Чо из Канады (192,75).

В соревнованиях юношей от Казахстана выступил Ералы Шахимурат. Он набрал 138,91 балла по сумме двух программ и также завершил турнир на 18-й позиции.

Первое место занял россиянин Лев Лазарев срезультатом 260,90 балла. Серебряным призером стал Янхао Ли из Новой Зеландии (244,68), "бронзу" завоевал представитель Таиланда Хиро Каевтатхип (229,51).

Ранее сообщалось, что Бауржан Кази возглавил самый титулованный хоккейный клуб Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Михаил Шайдоров, фигурное катание, бронза, Китай
18:34, 25 октября 2025
Фигурист Михаил Шайдоров завоевал "бронзу" на этапе Гран-при в Китае
Михаил Шайдоров, фигурное катание
21:39, 22 ноября 2025
Лучший фигурист Казахстана Шайдоров вышел в финал серии Гран-при
Фигурное катание
04:06, 08 декабря 2024
Михаил Шайдоров не удержался в тройке финала Гран-при во Франции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ФК &quot;Астана&quot; перед матчем КПЛ
18:11, Сегодня
Футболисты "Астаны" готовы к бойкоту из-за долгов по зарплате
Колби Ковингтон
17:46, Сегодня
Колби Ковингтон не исключил возвращение в UFC
Сборная Казахстана вошла в ТОП-4 FIFAe Continental Championship Europe 2026
17:27, Сегодня
Сборная Казахстана вошла в ТОП-4 FIFAe Continental Championship Europe 2026
Стас Покатилов попал на предматчевый постер &quot;Сабаха&quot; против &quot;Манчестер Юнайтед&quot; в ЛЧ
17:06, Сегодня
Стас Покатилов попал на предматчевый постер "Сабаха" против "Манчестер Юнайтед" в ЛЧ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: