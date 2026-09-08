Итоги юниорского Гран-при в Бангкоке: на каких позициях финишировал Казахстан

В Бангкоке (Таиланд) завершился этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях девушек Казахстан представила Мария Сосновская. По итогам двух программ казахстанка набрала 127,71 балла и заняла 18-е место, сообщает Zakon.kz.

Победу в женском одиночном катании одержала россиянка София Дзепка с результатом 205,73 балла. Второе место заняла японка Сумика Канадзава (202,79), третьей стала Лиа Чо из Канады (192,75).

В соревнованиях юношей от Казахстана выступил Ералы Шахимурат. Он набрал 138,91 балла по сумме двух программ и также завершил турнир на 18-й позиции.

Первое место занял россиянин Лев Лазарев срезультатом 260,90 балла. Серебряным призером стал Янхао Ли из Новой Зеландии (244,68), "бронзу" завоевал представитель Таиланда Хиро Каевтатхип (229,51).

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