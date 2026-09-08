Кто сыграет за Казахстан в матче Кубка Дэвиса против Таиланда

Фото: olympic.kz

Стал известен состав мужской команды Казахстана по теннису на предстоящий матч Второй мировой группы Кубка Дэвиса против Таиланда. Казахстан представят Александр Шевченко, Денис Евсеев, Тимофей Скатов, Бейбит Жукаев, Амир Омарханов, сообщает Zakon.kz.

Матч Казахстан – Таиланд пройдет с 18 по 19 сентября в Астане на хардовых кортах Национального теннисного центра Beeline Arena. Противостояние состоится в формате пяти игр – четырех одиночных и одной парной. Победитель матчевой встречи получит место в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса 2027 года. Ранее сообщалось, на каких позициях финишировал Казахстан на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию.

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