#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
454.31
528.04
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
454.31
528.04
5.25
Спорт

Кто сыграет за Казахстан в матче Кубка Дэвиса против Таиланда

Кто сыграет за Казахстан в матче Кубка Дэвиса против Таиланда, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 19:31 Фото: olympic.kz
Стал известен состав мужской команды Казахстана по теннису на предстоящий матч Второй мировой группы Кубка Дэвиса против Таиланда. Казахстан представят Александр Шевченко, Денис Евсеев, Тимофей Скатов, Бейбит Жукаев, Амир Омарханов, сообщает Zakon.kz.

Матч Казахстан – Таиланд пройдет с 18 по 19 сентября в Астане на хардовых кортах Национального теннисного центра Beeline Arena.

Противостояние состоится в формате пяти игр – четырех одиночных и одной парной.

Победитель матчевой встречи получит место в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса 2027 года.

Ранее сообщалось, на каких позициях финишировал Казахстан на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
объявлен состав сборной Казахстана против Дании в Кубке Дэвиса
16:22, 03 сентября 2024
Официально: объявлен состав сборной Казахстана против Дании в Кубке Дэвиса
Стал известен состав сборной Аргентины на матч Кубка Дэвиса против Казахстана
17:54, 25 января 2024
Стал известен состав сборной Аргентины на матч "Кубка Дэвиса" против Казахстана
Обновлен состав сборной Казахстана против Аргентины в Кубке Дэвиса. Заменены Бублик и Жукаев
13:58, 29 января 2024
Бублика и Жукаева нет в обновленном составе сборной Казахстана против Аргентины на Кубке Дэвиса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тимофей Скатов
19:30, Сегодня
Тимофей Скатов проиграл 305-й ракетке мира на турнире в Турции
ФК &quot;Астана&quot;
19:21, Сегодня
"Астана" выступила с официальным заявлением после информации о бойкоте
Денис Евсеев
18:38, Сегодня
Денис Евсеев вышел во второй круг топового турнира в Шанхае
ФК &quot;Астана&quot; перед матчем КПЛ
18:11, Сегодня
Футболисты "Астаны" готовы к бойкоту из-за долгов по зарплате
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: