Экс-защитник "Барыса" Гайтамиров отметился первым очком в ВХЛ

"Калуга" обыграла тюменский "Рубин" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ. Казахстанский защитник "Калуги" Тамирлан Гайтамиров отметился результативной передачей и набрал свое первое очко в ВХЛ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, 26-летний хоккеист покинул "Барыс". Прошлый сезон он начинал в столичном клубе, проведя 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и сделав одну голевую передачу. В январе Гайтамирова выставили на драфт отказов, после чего он перешел в "Номад".

В регулярном чемпионате Pro Hokei Ligasy хоккеист набрал 6 (3+3) очков в 13 встречах. В 15 матчах плей-офф он сделал четыре результативные передачи и стал чемпионом Казахстана.

Ранее сообщалось, что "Барыс" разгромил соперника во втором матче сезона КХЛ.