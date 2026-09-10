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Спорт

Экс-защитник "Барыса" Гайтамиров отметился первым очком в ВХЛ

Экс-защитник Барыса Гайтамиров отметился первым очком в ВХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 01:52 Фото: hcbarys.kz
"Калуга" обыграла тюменский "Рубин" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ. Казахстанский защитник "Калуги" Тамирлан Гайтамиров отметился результативной передачей и набрал свое первое очко в ВХЛ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, 26-летний хоккеист покинул "Барыс". Прошлый сезон он начинал в столичном клубе, проведя 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и сделав одну голевую передачу. В январе Гайтамирова выставили на драфт отказов, после чего он перешел в "Номад".

В регулярном чемпионате Pro Hokei Ligasy хоккеист набрал 6 (3+3) очков в 13 встречах. В 15 матчах плей-офф он сделал четыре результативные передачи и стал чемпионом Казахстана.

Ранее сообщалось, что "Барыс" разгромил соперника во втором матче сезона КХЛ.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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