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Хоккеист "Барыса" провел 100 матчей в КХЛ

Хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 05:20 Фото: Instagram/tamirlano13
5 октября Тамирлан Гайтамиров провел 100-й матч в Континентальной хоккейной лиге, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы хоккейного клуба, все эти игры защитник сборной Казахстана провел в майке "Барыса". На его счету шесть баллов за результативность при среднем времени на льду в 10 с половиной минут. К тому же Гайтамиров заблокировал 70 бросков соперников и сделал 71 силовой прием.

Хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 05:20

Фото: Instagram/barys_official

А бронзовому призеру Олимпийских игр Назым Кызайбай 5 октября подарили автомобиль.

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