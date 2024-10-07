Хоккеист "Барыса" провел 100 матчей в КХЛ

5 октября Тамирлан Гайтамиров провел 100-й матч в Континентальной хоккейной лиге, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы хоккейного клуба, все эти игры защитник сборной Казахстана провел в майке "Барыса". На его счету шесть баллов за результативность при среднем времени на льду в 10 с половиной минут. К тому же Гайтамиров заблокировал 70 бросков соперников и сделал 71 силовой прием.

Фото: Instagram/barys_official

А бронзовому призеру Олимпийских игр Назым Кызайбай 5 октября подарили автомобиль.