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Спорт

Выяснилось, какую награду получит Рыбакина за звание первой ракетки мира

Елена Рыбакина, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 02:26 Фото: Instagram/lenarybakina
За первое место в мировом рейтинге WTA Елене Рыбакиной вручат престижный серебряный трофей – Chris Evert WTA World No.1 Trophy, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, этот кубок назвали в честь легендарной американской теннисистки Крис Эверт, которая стала самой первой ракеткой мира после введения компьютерной системы рейтинга WTA в 1975 году.

Награда представляет собой серебряный теннисный мяч, закрепленный на высоком пьедестале, картуш которого украшен картой мира. По традиции на нем гравируются имена всех теннисисток, когда-либо поднимавшихся на вершину женского тенниса.

Помимо самого кубка, статус первой ракетки мира приносит спортсменке важные привилегии: имя Елены Рыбакиной будет внесено в историческую летопись тенниса как 30-й по счету первой ракетки мира в истории WTA.

Ранее Елена Рыбакина высказалась о новом статусе.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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