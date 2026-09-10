Выяснилось, какую награду получит Рыбакина за звание первой ракетки мира

За первое место в мировом рейтинге WTA Елене Рыбакиной вручат престижный серебряный трофей – Chris Evert WTA World No.1 Trophy, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, этот кубок назвали в честь легендарной американской теннисистки Крис Эверт, которая стала самой первой ракеткой мира после введения компьютерной системы рейтинга WTA в 1975 году .

Награда представляет собой серебряный теннисный мяч, закрепленный на высоком пьедестале, картуш которого украшен картой мира. По традиции на нем гравируются имена всех теннисисток, когда-либо поднимавшихся на вершину женского тенниса.

Помимо самого кубка, статус первой ракетки мира приносит спортсменке важные привилегии: имя Елены Рыбакиной будет внесено в историческую летопись тенниса как 30-й по счету первой ракетки мира в истории WTA.

Ранее Елена Рыбакина высказалась о новом статусе.