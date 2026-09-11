УЕФА назвал лучших игроков первого тура общего этапа Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную лучших игроков по итогам первого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона – 2026/27, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, в официальном аккаунте организации появилась соответствующая публикация. Лучшими игроками были названы:

Вратарь – Тибо Куртуа ("Реал").

Защитники – Арчи Браун ("Фенербахче"), Пау Торрес ("Астон Вилла"), Марк Бартра ("Бетис"), Серджино Дест (ПСВ).

Полузащитники – Мартин Батурина ("Комо"), Мартин Эдегор ("Арсенал").

Нападающие – Ферран Торрес (ПСЖ), Эрмедин Демирович ("Штутгарт"), Рафинья ("Барселона"), Майкл Олисе ("Бавария").

Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ. В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский "Арсенал" – 1:1, 4:3. ПСЖ также выиграл Лигу чемпионов в сезоне – 2024/2025.

А в ночь на 11 сентября 2026 года на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере встретились "Манчестер Юнайтед" и азербайджанский "Сабах", где капитаном был казахстанский вратарь Стас Покатилов. На матче заметили и нападающего английского клуба "Бернли" Дастана Сатпаева.