УЕФА назвал лучших игроков первого тура общего этапа Лиги чемпионов
Как пишет Sportarena.kz, в официальном аккаунте организации появилась соответствующая публикация. Лучшими игроками были названы:
Вратарь – Тибо Куртуа ("Реал").
Защитники – Арчи Браун ("Фенербахче"), Пау Торрес ("Астон Вилла"), Марк Бартра ("Бетис"), Серджино Дест (ПСВ).
Полузащитники – Мартин Батурина ("Комо"), Мартин Эдегор ("Арсенал").
Нападающие – Ферран Торрес (ПСЖ), Эрмедин Демирович ("Штутгарт"), Рафинья ("Барселона"), Майкл Олисе ("Бавария").
Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ. В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский "Арсенал" – 1:1, 4:3. ПСЖ также выиграл Лигу чемпионов в сезоне – 2024/2025.
А в ночь на 11 сентября 2026 года на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере встретились "Манчестер Юнайтед" и азербайджанский "Сабах", где капитаном был казахстанский вратарь Стас Покатилов. На матче заметили и нападающего английского клуба "Бернли" Дастана Сатпаева.