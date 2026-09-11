#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
450.91
522.69
5.33
Спорт

УЕФА назвал лучших игроков первого тура общего этапа Лиги чемпионов

Футболист, вратарь Тибо Куртуа , фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 03:21 Фото: instagram/thibautcourtois
УЕФА опубликовал символическую сборную лучших игроков по итогам первого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона – 2026/27, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, в официальном аккаунте организации появилась соответствующая публикация. Лучшими игроками были названы:

Вратарь – Тибо Куртуа ("Реал").

Защитники – Арчи Браун ("Фенербахче"), Пау Торрес ("Астон Вилла"), Марк Бартра ("Бетис"), Серджино Дест (ПСВ).

Полузащитники – Мартин Батурина ("Комо"), Мартин Эдегор ("Арсенал").

Нападающие – Ферран Торрес (ПСЖ), Эрмедин Демирович ("Штутгарт"), Рафинья ("Барселона"), Майкл Олисе ("Бавария").

Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ. В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский "Арсенал" – 1:1, 4:3. ПСЖ также выиграл Лигу чемпионов в сезоне – 2024/2025.

А в ночь на 11 сентября 2026 года на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере встретились "Манчестер Юнайтед" и азербайджанский "Сабах", где капитаном был казахстанский вратарь Стас Покатилов. На матче заметили и нападающего английского клуба "Бернли" Дастана Сатпаева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Лига чемпионов
03:35, 30 января 2025
Итоги общего этапа Лиги чемпионов УЕФА
В УЕФА назвали лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
07:31, 13 февраля 2025
В УЕФА назвали лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Полузащитник ПСЖ Витор Машаду Феррейра
07:40, 31 мая 2026
Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Райан Гарсия и Конор Бенн перед боем за титул чемпиона WBC
03:53, 12 сентября 2026
Райан Гарсия оказался легче Конора Бенна перед титульным боем
Карен Хачанов и Александр Зверев в полуфинале US Open
03:28, 12 сентября 2026
Карен Хачанов уступил Александру Звереву в полуфинале US Open
Бибисара Асаубаева на турнире в Сент-Луисе
02:59, 12 сентября 2026
Бибисара Асаубаева добыла вторую победу на Global Chess League в Индии
&quot;Рига&quot; сыграет с &quot;Кайратом&quot; в Лиге Конференций
02:14, 12 сентября 2026
Первый соперник "Кайрата" в Лиге Конференций упустил победу в матче чемпионата Латвии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: